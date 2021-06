Geheime info Britse Defensie duikt op in bushalte

Een anonieme vinder ontdekte de documenten dinsdagochtend. Ze lagen doorweekt achter de bushalte. Het gaat volgens de BBC onder meer om e-mails en powerpointpresentaties van het kantoor van een hoge medewerker van het ministerie van Defensie. Dat departement bevestigt dat een medewerker het verlies van gevoelige defensiedocumenten heeft gemeld, maar wil verder niet inhoudelijk reageren op de vondst.

Waarschuwingsschoten

In de documenten staat onder meer informatie over de missie van de HMS Defender in de Zwarte Zee. Er ontstond afgelopen week onrust toen Rusland bekendmaakte waarschuwingsschoten te hebben afgevuurd richting het schip. De Britten spraken dat tegen en zeiden dat de Russen alleen een schietoefening hadden uitgevoerd. De BBC schrijft dat voorafgaand aan het incident op hoog niveau is gespeculeerd over hoe de Russen zouden reageren als het schip in de buurt van De Krim zou komen.

De Britten hielden volgens de gevonden documenten rekening met meerdere scenario’s. Die liepen uiteen van een „veilige en professionele” Russische reactie tot een respons die „veilig noch professioneel” was. Er zou ook nog zijn overwogen om de HMS Defender een andere route te laten nemen en betwiste wateren te laten vermijden. Defensie zou echter hebben gevreesd dat Moskou dat zou presenteren als voorbeeld van Britse lafheid of een bewijs dat de Britten de wateren bij het schiereiland als Russisch gebied zagen.

Een Guardian-journalist wijst erop dat de onthullingen een bijzondere nieuwe wending geven aan het nieuws van de waarschuwingsschoten.

Afghanistan

De BBC legde ook de hand op uitermate gevoelige gegevens over Afghanistan. Westerse troepen verlaten dat land de komende maanden na er twintig jaar tegen de Taliban te hebben gestreden. Er wordt in de documenten onder meer gesproken over de mogelijkheid dat het Verenigd Koninkrijk ook na die terugtrekking nog met speciale eenheden actief zal blijven in het land, met alle risico’s van dien. Een „volledige terugtrekking” zou ook nog steeds de mogelijkheden behoren.