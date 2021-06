Google verwijdert Google Maps-kaart over koning Thailand

Premium Binnenland

Woede om video van kind dat op vlag Israël spuugt: ’Opgevoed met haat’

Op sociale media wordt verontwaardigd gereageerd op videobeelden van een kind dat midden op de Dam in Amsterdam op de vlag van Israël spuugt. In de video lijkt het jongetje daartoe te worden aangespoord door twee vrouwen. „Het is schokkend dat deze kinderen met zo veel haat worden opgevoed.”