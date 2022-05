Israël plant bijna 4500 nieuwe huizen op Westelijke Jordaanoever

Eerdere demonstratie tegen de bouw van huizen op de Westerlijke Jordaanoever Ⓒ ANP / EPA

JERUZALEM - Israël wil bijna 4500 nieuwe woningen bouwen voor kolonisten op de Westelijke Jordaanoever. De regering heeft de plannen donderdag goedgekeurd volgens Peace Now, een groep die tegen de Israëlische nederzettingen is. Wanneer de bouw van de huizen zal beginnen is nog niet bekend.