Spookrijdende benzinedief aangehouden na achtervolging, met 1250 liter diesel

De lange en gevaarlijke achtervolging, waarbij de benzinedief besloot om te gaan spookrijden, voer van Breukelen via de A7 bij Zaandam naar uiteindelijk het weiland in Hoogkarspel. Daar sprong de man uit zijn auto en rende een wijngaard in.

Na een korte zoekactie, met veel politie en met ondersteuning van een helikopter, kon de man rond 20.20 uur worden aangehouden. Vanwege brand- en explosiegevaar was er ook veel brandweer aanwezig. In de auto zijn meerdere opslagtanks aangetroffen. Het zou gaan om in totaal zo’n 1250 liter vloeistof.