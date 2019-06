Trein botst op auto in Polen, vijf doden

Afgelopen week werd bij Warschau nog geoefend voor de situatie waarin een trein een auto raakt. Ⓒ AFP

WARSCHAU - In Polen zijn vijf mensen die in een auto zaten om het leven gekomen door een botsing met een trein. Het ongeluk gebeurde zaterdagavond in de buurt van het gehucht Nowa Wies Kacka in het zuidwesten van Polen, meldt TVN24.