Tot levenslang voor vergismoord buurthuis Amsterdam

D. en G. waren beiden niet bij de uitspraak aanwezig, tot ergernis van de rechtbank met het oog op de aanwezige nabestaanden. De rechtbank hoorde pas op het laatste moment van de afzegging.

De strafzaak ging ook over twee liquidaties in 2015 in Amsterdam-Zuidoost en Zaandam, maar daarvan werden beide verdachten door de rechtbank vrijgesproken.

De volstrekt onschuldige Bouchikhi kwam in januari 2018 om het leven toen twee gewapende mannen het buurthuis in de buurt Wittenburg binnendrongen en de stagiair aanzagen voor iemand anders.

Twee gewonden

De jonge Amsterdammer lag op zijn buik om zich te beschermen tegen het geweld, toen een van de schutters met een kalasjnikov het vuur op hem opende. Bij de schietpartij raakten twee anderen gewond, onder wie het vermoedelijke eigenlijke doelwit en een vrouw die door kogels in beide benen is geraakt. De rechtbank sprak van zeer schokkende feiten. De vergismoord geeft volgens de rechtbank „blijk van ongekende koelbloedigheid.”

Voor de rechtbank staat vast dat G. en D. de schutters waren en dat G. met de kalasjnikov schoot en D. een handvuurwapen heeft gebruikt.

Siegmar Flaneur

G. en D. stonden daarnaast terecht voor de moord op de 24-jarige honkballer Siegmar Flaneur aan het Leerdamhof in Amsterdam-Zuidoost in februari 2015. Het slachtoffer werd ’s nachts van dichtbij en van achteren neergeschoten. Voor deze moord werden beiden verdachten vrijgesproken, wegens gebrek aan doorslaggevend bewijs. Het bewijs was vooral gestoeld op een anonieme getuige, die het van horen zeggen had, en dat vond de rechtbank onvoldoende.

Om dezelfde reden werd D., die in de zomer van 2021 werd opgepakt op Curaçao, door de rechtbank vrijgesproken van de liquidatie van crimineel Lucas Boom (43) in juni 2015. Dat gebeurde voor de ogen van tientallen basisschoolleerlingen naast een schoolplein in Zaandam. Er zijn op klaarlichte dag volgens het OM 38 kogels afgevuurd met automatische wapens. Daarbij zou een van de schutters de laser van zijn wapen zelfs op een kind hebben gericht. In de straat lagen tientallen hulzen en raakten geparkeerde auto’s beschadigd.

De advocaten van D. en G. gaan in hoger beroep.