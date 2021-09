Bewoners van flat met ingestorte balkons kunnen eindelijk weer thuis slapen

De deuren naar de balkons zijn wel afgesloten, zodat de bewoners er niet zomaar op kunnen.

Donderdagochtend vroeg raakte een balkon los en stortte naar beneden. Hierdoor kwam het balkon daaronder ook naar beneden. Niemand raakte gewond. Het pand werd ontruimd nadat de gemeente bij een visuele inspectie scheuren in de muren had gezien. De meeste bewoners, op vier mensen na, konden donderdag zelf een overnachtingsplaats regelen. De gemeente regelde een hotel voor de overige vier.

Bekijk ook: Bewoners van flat met ingestorte balkons nog niet naar huis

Het complex bestaat uit 32 appartementen en is eind jaren zeventig, begin jaren tachtig gebouwd. Het is nog onduidelijk of er ook instortingsgevaar is bij andere gebouwen die bijvoorbeeld op dezelfde manier of in dezelfde periode zijn gebouwd.

Volgens de politie hebben inbrekers misbruik gemaakt van de situatie. Toen de bewoners de nacht elders doorbrachten, waren er twee inbraken. Bij een woning ging zaterdag rond 05.00 uur het alarm af. De gealarmeerde politie en beveiliging zagen niets verdachts. Volgens een woordvoerder was hier sprake van een mislukte inbraak. Uit een andere woning is wel wat meegenomen, maar niet veel, aldus de woordvoerder.