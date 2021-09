Bewoners van flat met ingestorte balkons vrijdag niet naar huis

De Brabantse gemeente Halderberge, waar Oudenbosch onder valt, regelt een hotel voor bewoners die zelf geen plek om te overnachten kunnen vinden.

Halderberge wacht nog op een rapport van een constructeur, die in opdracht van de eigenaar van het pand onderzoek doet naar de constructie van het gebouw.

Donderdagochtend om 05.30 uur raakte een balkon los en stortte neer. Hierna kwam het balkon daaronder ook naar beneden. Niemand raakte gewond. Het pand werd later die dag ontruimd nadat de gemeente bij een visuele inspectie scheuren in de muren had gezien. De meeste bewoners, op vier mensen na, konden donderdag zelf een overnachtingsplaats regelen. De gemeente regelde een hotel voor de overige vier.

Het complex bestaat uit 32 appartementen en is eind jaren zeventig, begin jaren tachtig gebouwd. Het is nog onduidelijk of er ook instortingsgevaar is bij andere gebouwen die bijvoorbeeld op dezelfde manier of in dezelfde periode zijn gebouwd.