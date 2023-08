Beruchte Ecuadoraanse bendeleider overgeplaatst door maar liefst 3600 agenten

Liefst 3600 politieagenten en militairen werden zaterdagochtend ingezet om Fito, die al vastzat voor drugshandel, over te plaatsen naar de door drie dikke muren omringde gevangenis La Roca. Fito is de leider van Los Choneros, de belangrijkste criminele organisatie in Ecuador, en staat bekend als bloeddorstig. Zijn bende is volgens de politie de uitvoerende tak van het Sinaloa-kartel uit Mexico.

Video: Monsterklus: 3600 agenten plaatsen bendeleider over naar zwaar beveiligde gevangenis. Tekst gaat verder onder de video.

Villavicencio vreesde al voor zijn leven

Voor zijn gewelddadige dood had de centrumlinkse anticorruptie-kandidaat Villavicencio gezegd dat Los Choneros hadden gedreigd om hem „aan te vallen” als hij doorging met zijn kritiek op de drugsbende: „Ze zeiden dat ze me zouden breken, maar ik ben niet bang voor ze.” Zes Colombianen zijn aangehouden voor de moord. Een zevende kwam meteen na de moordaanslag om bij een schotenwisseling met de politie.

Tijdens zijn campagne had Villavicencio voorgesteld een zeer streng beveiligde gevangenis te bouwen voor „de gevaarlijkste criminelen”, de havens te militariseren om de drugshandel te controleren en „met buitenlandse steun” een antimaffia-eenheid op te richten.

Tekst gaat verder onder het X-bericht.

Weduwe heeft kritiek op vervangster

Zijn kandidaat voor het vicepresidentschap, Andrea González, is door partij Movimiento Construye (MC) aangewezen als zijn vervangster. Villavicencios’s weduwe, die de staat verantwoordelijk houdt voor de dood van haar man, is het daar niet mee eens. González houdt zich vooral bezig met milieu terwijl oud-journalist Villavicencio faam verwierf door te schrijven over corruptie in de regering van Rafael Correa (2007-2017) en over banden van de overheid met de georganiseerde misdaad.

Zijn vervangster moet het aanstaande zondag opnemen tegen de linkse Luisa González die de peilingen leidt. Zij is de kandidaat van de partij van oud-president Correa die 25 jaar geen politieke functie mag uitoefenen nadat hij in 2020 is voor corruptie is veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Hij woont in België waar hem politiek asiel is verleend.