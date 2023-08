Beruchte Ecuadoraanse bendeleider overgeplaatst door maar liefst 4000 agenten

De overplaatsing van Macias komt vlak na de moord op presidentskandidaat Fernando Villavicencio. Een van zijn verkiezingsbeloftes was om de banden tussen de georganiseerde misdaad en de overheid af te kappen. Macias, die ook wel bekendstaat als Fito, is juist een van de leiders van zo’n grote misdaadorganisatie. Hij zit een celstraf van 34 jaar uit voor drugshandel en moord.

Villavicencio vreesde al voor zijn leven

Villavicencio vreesde de bende van Macias, Los Choneros, al. „Als ik door blijf gaan met het noemen van Los Choneros zullen ze me breken”, zou de presidentskandidaat gezegd hebben. Niet veel later werd hij na een bijeenkomst in de hoofdstad Quito om het leven gebracht nadat er tot drie keer toe in zijn hoofd werd geschoten.

Tekst gaat verder onder het X-bericht.

Precies na de moord op Villavicencio wordt Macias dus overgeplaatst naar een extra beveiligde gevangenis. Dat gebeurde onder begeleiding van zeker 4000 agenten en andere veiligheidskrachten. Op videobeelden is te zien hoe de bendeleider geboeid en in zijn ondergoed verplaatst wordt door zwaarbewapende beveiligers.

Voor de moord op Villavicencio zijn zes Colombianen aangehouden. Zij zouden volgens de autoriteiten allemaal afkomstig zijn uit de georganiseerde misdaad. Een zevende verdachte stierf tijdens een vuurgevecht met de politie. Of zij ook banden hebben met Macias is niet bekend.