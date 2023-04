9000 varkens omgekomen door stalbrand in Sint-Oedenrode

Als gevolg van de brand was een grote rookzuil tot in de verre omgeving zichtbaar. Rond 13.30 uur ging er in de regio in verband met de enorme rookontwikkeling een NL-Alert uit. Daarin werden mensen opgeroepen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Ook werd gewaarschuwd uit de rook te blijven. De rookzuil was tot in Den Bosch en Eindhoven te zien.

Zeker twee grote stallen stonden in lichterlaaie. De hulpdiensten bestreden de brand met zwaar materieel en sloegen vanwege de omvang van de brand groot alarm. De brand brak rond 12.00 uur uit. Rond 15.00 uur had de brandweer de vuurzee onder controle, maar het nablussen gaat nog uren duren.

Op het moment dat de brand uitbrak waren er geen mensen in de stallen. Pas als het nablussen voorbij is, kan een onderzoek naar de oorzaak worden ingesteld.

De veiligheidsregio adviseert mensen die binnen een straal van 3,5 kilometer van de brandhaard wonen, hun dieren binnen te halen. Ook het vee moet het weiland uit de stal in. Dit omdat op veel plaatsen mogelijk kleine glasstukjes zijn neergekomen, wellicht van zonnepanelen. Mensen kunnen de neergevallen deeltjes zelf opruimen, wel met handschoenen aan, om ze vervolgens in een dichtgebonden vuilniszak bij het restafval te doen.