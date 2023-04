9000 varkens omgekomen door stalbrand in Sint-Oedenrode

Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand aan de Spierkesweg in het buitengebied van het Brabantse dorp is onbekend.

Als gevolg van de brand is een grote rookzuil tot in de verre omgeving zichtbaar. Rond 13.30 uur ging er in de regio in verband met de enorme rookontwikkeling een NL-Alert uit. Daarin worden mensen opgeroepen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Ook wordt gewaarschuwd uit de rook te blijven. De rookzuil is tot in Den Bosch en Eindhoven te zien.

Zeker twee grote stallen staan in lichterlaaie. De hulpdiensten bestrijden de brand met zwaar materieel en hebben vanwege de omvang van de brand groot alarm geslagen.

Op het moment dat de brand uitbrak waren er geen mensen in de stallen.