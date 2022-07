Kaag over nieuwe stikstofberekening: ’Niet af en incompleet’

Opnieuw beroering onder boeren: maandagochtend meldde NRC dat het ministerie van Financiën heeft berekend dat er minder stikstofreductie nodig is als Nederland zich aan de klimaatafspraken houdt. Want als meer Nederlanders elektrisch gaan rijden, kolencentrales worden gesloten en fabrieken CO2-uitstoot minderen, zorgt dat automatisch voor fors minder stikstofsuitstoot.

Die toekomstige stikstofbesparing zou niet zijn meegenomen in het beruchte kaartje van het ministerie van Landbouw – van afgelopen juni – waarop te zien is hoeveel stikstof in Nederland per regio moet worden gereduceerd. Sinds stikstofminister Christianne van der Wal haar plannen en dat kaartje presenteerde, zijn er voortdurend boerenprotesten.

Minister Kaag (Financiën) bevestigt dat haar ambtenaren deze nieuwe berekening hebben gemaakt. „Sinds het coalitieakkoord gaat men op ambtelijk niveau door met het verfijnen en valideren van de mogelijke doorrekening”, zegt ze vanuit Brussel tegen De Telegraaf. „Maar het is niet af. Het is niet compleet en het is ook niet politiek afgehecht.”

’Ambtelijke rekenexercitie’

Kaag stelt dat het gaat om een ’ambtelijke rekenexercitie’. „Dat doet Financiën stelselmatig. Als er ideeën zijn, hoe pakt dat uit? Maar dit is heel onaf. Het hangt ook af van hoe de klimaatdoelen worden aangepakt. Het lijkt veel groter dan het is.” Kaag wist tot maandag helemaal niet van de berekening, laat ze weten. Ook bij het ministerie van Landbouw was men niet op de hoogte, zegt een woordvoerder daar.

Kaag snapt dat de gelekte berekening tot meer onrust leidt onder boeren. In de Tweede Kamer hebben Caroline van der Plas (BBB) en Pieter Omtzigt al Kamervragen gesteld over de kwestie. Kaag: „Ik begrijp heel goed de emotie, omdat men niet weet wat de status is van zo’n stuk.”

Het ministerie van Landbouw meldt dat de landbouwsector óók een bijdrage moet leveren aan het halen van de klimaatdoelen in 2030. Daarmee is niet gezegd dat de stikstofmaatregelen nu opeens afgezwakt kunnen worden. Het kabinet wil de stikstofuitstoot in 2030 halveren. In de huidige plannen moet de veestapel daarvoor met zo’n 30 procent krimpen.