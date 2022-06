Hermans krijgt bijval vanuit de Kamer na aanval Wilders

Hermans kan woensdag in de Tweede Kamer haar tranen niet onderdrukken nadat Wilders haar vraagt ’hoe lang zij nog de ambitie heeft om de assistent, de tassendrager, van de heer Rutte te blijven’. Het is precies dat frame dat Hermans al een tijdje van zich af probeert te schudden: dat ze haar plekje als VVD-fractieleider vooral te danken heeft aan het feit dat ze in het verleden de politiek assistent van Rutte is geweest en ook nog de dochter van VVD-coryfee Loek Hermans is. Ze begint haar speech op het VVD-congres er afgelopen zaterdag zelfs mee. „Ik sta hier omdat ik mezelf ben”, zegt ze dan. „Ik ben Sophie Hermans.”

„Het was een rake vraag, zo te zien”, constateert Wilders dan ook nadat hij Hermans’ emotioneel heeft zien worden. „Ze had zo emotioneel moeten zijn over de schrijnende voorbeelden die Wilders noemde van mensen die het door VVD-beleid financieel niet meer redden”, vindt ook PVV-Kamerlid Léon de Jong.

Liever niet aanspreken op de persoon

Achter de schermen in de coalitie is het ook opgevallen dat de aanval van de oppositieleider op een gevoelige plek was. Maar tegelijkertijd kan de VVD-fractieleider op veel bijval uit de Kamer rekenen. „Ik hou er niet van om mensen op de persoon aan te spreken”, zegt SP-leider Lilian Marijnissen. Ze heeft zelf ook met Hermans’ bijltje gehakt als dochter van Jan Marijnissen, de voormalige roemruchte leider van haar partij.

„Ik weet uit eigen ervaring ook dat het echt niet tof is om op je vader te worden aangesproken. Ik zei tegen haar ook: het zegt meer over mensen die dat zeggen dan over jou.” Tegelijk snapt Marijnissen wel de irritatie over de bijdrage van Hermans: „Ik voel wel dezelfde boosheid. Je wil zo graag dat er uit een debat een aantal concrete dingen komt.” Maar Hermans verzandt volgens de SP-leider vooral in het herhalen van de haar in Marijnissens ogen nietszeggende eigen woorden.

In het debat zelf kan Hermans rekenen op instemmend geroffel van het gros van de Kamer na haar weerwoord („alsjeblieft op de inhoud en niet op de persoon”) tegen Wilders. Ze krijgt ook expliciete steun van fractieleiders Jan Paternotte (D66), Pieter Heerma (CDA) en Jesse Klaver (GL).

Ook in haar eigen partij is er ondersteuning. „Het is goed dat je in de politiek ook je menselijke kant mag laten zien”, zegt het liberale Kamerlid Thom van Campen. „Wilders zat echt aan haar persoonlijke levenssfeer. Als mensen tranen een teken van zwakte vinden zijn er nog 19 andere partijen waarop ze kunnen stemmen.” Premier Rutte zelf wil alleen zeggen dat hij ’de reactie van Sophie Hermans erg goed’ vindt. „Maar ik ga geen commentaar geven op het debat, verder ga ik er niet op in.”