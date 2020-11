Loterij Blijdorp om te overleven

Met de voor de dierentuin unieke actie hoopt de door de coronacrisis noodlijdende dierentuin niet alleen extra geld binnen te krijgen, maar ook iets terug te doen voor de mensen die Blijdorp steunen. „De actie is hard nodig. Het is alle hens aan dek. We zijn onlangs twee weken dicht gegaan vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Dat was de volgende financiële klap die al bovenop die van de anderhalve maand verplichte sluiting eerder dit jaar vanwege Covid kwam”, vertelt directeur Erik Zevenbergen.

„We gaan dit jaar ruim een derde van onze omzet missen. Dan hebben we het over elf miljoen euro. We proberen verschillende manieren te vinden om het gat kleiner te maken. Dat doen we vol goede moed. Zo hervormen wij onze bedrijfsvoering en zijn we aan het reorganiseren om in de toekomst beter tegen crisissen bestand te zijn.”

Lichtpuntjes

Om in deze economisch zware tijden voor de Diergaarde toch wat lichtpuntjes te creëren is het idee voor de loterij ontstaan. „De geboorte van het neushoorntje was ook een lichtpunt, evenals het bezoek van de koning afgelopen maandag, die ons echt een hart onder de riem heeft gestoken. Met de loterij, met mooie prijzen, willen wij nu ook iets terug doen voor de mensen.”

"Het is alle hens aan dek"

Zevenbergen hoopt dat er toch zeker 50.000 loten worden verkocht. „We hopen dat het storm gaat lopen. De loten kosten 2,50 euro per stuk. Wij wilden het met deze prijs mogelijk maken dat iedereen kan meedoen. Er zijn 250 prijzen te vergeven. Er zijn 70 prijzen van de Diergaarde en ruim 100 bedrijven hebben prijzen beschikbaar gesteld.” Het gaat dan volgens Zevenbergen om bijvoorbeeld hotelovernachtingen en taarten.

Safari

Een van de meest begeerde prijzen is op luxe wijze overnachten in de dierentuin. „We gaan er voor zorgen dat de winnaar chic kan overnachten en we maken er iets fantastisch van. Wie kan zeggen dat hij of zij tussen de geluiden van brullende leeuwen en tetterende olifanten heeft overnacht? Dat kan normaal gesproken alleen op safari in Afrika”, vertelt Zevenbergen. Daarnaast worden ook dagen als dierverzorger verloot. „Mensen mogen een dag meelopen of de haaien mee helpen voeren.” De loten zijn vanaf donderdag online te koop. De trekking is op 5 januari onder toeziend oog van een notaris.