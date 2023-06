Bezorger PostNL doet bijzonder vondst in bus: katertje van 6 weken tussen pakketjes

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Facebook Annet Hage

Dreischor - Tijdens een simpele sessie pakketjes bezorgen vond een medewerker van PostNL in het Zeeuwse dorp Dreischor een ’heel apart pakketje in z’n bus’, zo meldt zijn collega op Facebook. Er bleek een jong katertje van slechts vijf of zes weken te zijn ’ingestapt’.