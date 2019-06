Moeder verdronken migrant: ’Ik vroeg hem niet te gaan’

De foto van de dode Oscar Alberto Martinez die met zijn jonge dochtertje Valeria in een grensrivier ligt, leidde ook buiten de VS tot geschokte reacties. De paus bekeek de afbeelding volgens het Vaticaan met „veel verdriet” en bidt voor het duo en alle migranten die onder dergelijke omstandigheden het leven verliezen.

Bekijk ook: Ook Amerika heeft nu een iconisch beeld van het leed van immigranten

Ramirez vertelde dat haar zoon Oscar ondanks haar smeekbede in april was vertrokken. Hij hoopte werk te vinden in de Verenigde Staten en uiteindelijk een huis te kopen. De foto van de dode vader en dochter is vergeleken met die van Alan Kurdi, een driejarig vluchtelingenkind wiens lichaam in 2015 aanspoelde in Turkije.