LIVE | Zelenski vraagt versneld lidmaatschap van de NAVO aan

Rel in Kamer: 'Arib houdt zich nu niet langer in'

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft besloten een extern onderzoek in te stellen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Khadija Arib. De voormalig voorzitter van de Tweede Kamer moest dit via de media vernemen en was woest. Politiek commentator Wouter de Winther legt uit hoe het zit.