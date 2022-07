Nog vijftien arrestaties voor supportersrellen bij ADO Den Haag

De politie heeft onlangs beelden van hooligans tijdens de ongeregeldheden gedeeld. "Naar aanleiding van binnengekomen tips en het verdere onderzoek" zijn de nieuwe verdachten opgepakt.

In totaal zijn nu 23 verdachten aangehouden, meldt de politie donderdag. De eerste vier ADO-supporters zijn onlangs veroordeeld tot gevangenisstraffen van enkele maanden.

ADO Den Haag en Excelsior speelden eind mei de beslissende wedstrijd om promotie naar de Eredivisie. De Haagse club leidde het thuisduel met 3-0 en leek zeker van de winst, maar in de slotfase kwamen de Rotterdammers terug tot 3-3. In de verlenging kwam ADO weer op voorsprong, maar Excelsior maakte opnieuw gelijk en nam de strafschoppen uiteindelijk beter. Daardoor spelen de Rotterdammers volgend jaar in de Eredivisie en moet ADO nog minstens een jaar doorbrengen in de Eerste Divisie.

Stilgelegd

Vanwege ongeregeldheden werd de wedstrijd meerdere keren stilgelegd. Na afloop raakten vele tientallen ADO-hooligans buiten het stadion slaags met de Mobiele Eenheid. Ze gooiden vuurwerk, stenen, stoeptegels, ijzeren palen van verkeersborden en andere spullen naar de politie, die charges uitvoerde om de menigte te verdrijven. Een agent kreeg een klap met een regenpijp in het gezicht. Iemand anders sloeg met een kettingslot op de rug van een diensthond. Ook werd er een brandende fakkel onder een hond gegooid, aldus de politie.

Het was meerdere mensen met een stadionverbod gelukt het stadion binnen te komen en de wedstrijd bij te wonen, erkende de club. Vanwege de rellen moet ADO sowieso de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen zonder publiek spelen. Voetbalbond KNVB legde die straf op. De gemeente bekijkt nog of ADO later wel weer supporters mag toelaten. Dat hangt af van de maatregelen die de club neemt om herhaling te voorkomen.