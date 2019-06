Londen stuurt minister om ’spanningen Iran te minderen’

Murrison zal aandringen op een „snelle de-escalatie” in de regio. Verder zal hij de bezorgdheid overbrengen over het „regionale gedrag van Iran en zijn dreigement om niet langer te voldoen aan de nucleaire deal” met westerse mogendheden, waartoe het Verenigd Koninkrijk ook behoort.

De spanningen in de regio en tussen de VS en Iran zijn toegenomen sinds aanvallen op tankschepen en het neerhalen van een onbemand toestel van de VS door het Iraanse leger. De Amerikaanse president Donald Trump blies donderdag op het laatste moment aanvallen op Iraanse doelen af.