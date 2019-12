Confrontatie voetbalfans voorkomen

Naar aanleiding van tips dat supporters van Go Ahead Eagles en De Graafschap elkaar zouden opzoeken in Doetinchem controleerde de politie tussen Deventer en Doetinchem verschillende voertuigen. Bij deze controles werden vijf fans van Go Ahead aangehouden en is onder meer een boksbeugel in beslag genomen

De vijf zitten vast op het politiebureau en worden verdacht van het voorbereiden van het plegen van openlijk geweld. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

De wedstrijd tussen De Graafschap en Go Ahead Eagles is zondagmiddag.