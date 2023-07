KNMI geeft code geel af voor onweersbuien in westen en midden van Nederland

DE BILT - Het KNMI heeft voor het westen en midden van Nederland een waarschuwing code geel afgegeven vanwege onweersbuien. Ook is er kans op hagel en windstoten tot 70 kilometer per uur en lokaal veel neerslag in korte tijd. De buien trekken de gedurende de dag verder oostwaarts.

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP