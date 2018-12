Traangas en trammelant na inauguratie president Kenia

Het gedrang bij het stadion is zo groot dat de politie traangas afvuurde om vele duizenden mensen terug te dringen. Het stadion is al vol met circa 60.000 toeschouwers, maar buiten proberen nog meer mensen binnen te komen.

Elders in de stad vuur de politie traangas af op betogers die Kenyatta het presidentschap betwisten. Oppositieleider Raila Odinga wil dinsdag een betoging tegen Kenyatta houden. De politie heeft de beoogde plek voor de demonstratie inmiddels afgegrendeld.

Kenyatta is 26 oktober voor de tweede keer tot president gekozen van het Oost-Afrikaanse land van bijna vijftig miljoen inwoners. De presidentsverkiezing werd geboycot door de oppositie. De verkiezing was een ’herkansing’ nadat het hooggerechtshof de presidentsverkiezingen in augustus ongeldig had verklaard wegens onregelmatigheden.