Bruno Bruins bedankt voor de tekeningen

Bruins raakte vorige week onwel tijdens een marathondebat in de Tweede Kamer over de aanpak van de coronacrisis. Het incident, veroorzaakt door oververmoeidheid, was rechtstreeks te zien op televisie. Een dag later besloot de VVD-bewindsman om op te stappen. PvdA’er Martin van Rijn neemt de post van minister voor Medische Zorg tijdelijk over.

Tal van Nederlanders hebben Bruins bedankt voor zijn inzet en hem een hart onder de riem gestoken. Zo hebben sporters massaal tekeningen gemaakt voor de stripliefhebber. Ook het populaire programma Zondag met Lubach bracht een ode uit.

Bruins heeft dinsdag via Twitter gereageerd: „Veel dank voor alle lieve berichten, bloemen, tekeningen en attenties. Hartverwarmend.” Hij heeft verder aandacht voor de mensen die nog volop in touw zijn: „Ik wens alle harde werkers in Nederland veel sterkte. Take care en let een beetje op elkaar!”