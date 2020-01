Urk - De meest gezochte man uit de omgeving van Urk ligt prinsheerlijk in de sneeuw. Althans, dat claimt de man die zegt de 23-jarige Bert van Horssen te zijn. Per Whatsapp stuurt hij zijn sneeuwfoto, die volgens hem actueel is, naar de redactie. „Ik kan me nergens meer vertonen... We proberen een weekje te skiën.”