Verdachten klemgereden bij AMC tijdens klopjacht

Een arrestatieteam heeft de vluchtauto klemgereden. Bij de aanhouding zijn waarschuwingsschoten gelost. Op beelden van na de arrestatie is te zien dat een politieauto tegen de donkere Volkswagen van de verdachten is aangereden. Het voertuig van de verdachten is daarbij tegen een paal tot stilstand gekomen en is een wiel verloren. Ook de politieauto heeft schade.

Ⓒ KaWijKo Media

De arrestatie volgde op een dodelijk schietincident in Nieuwegein, waarbij de daders op de vlucht zijn geslagen. De politie laat weten dat de vermoedelijke verdachten werden gezien in een auto die ervandoor ging via de A2 in de richting van Amsterdam. „De achtervolging werd ingezet tot aan Amsterdam Zuid-Oost. Op de Meidbergdreef werden de verdachten klemgereden en konden zij worden aangehouden door het arrestatieteam”, laat de politie weten. De twee zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

Op Twitter schrijven ooggetuigen dat er zo’n 30 politieauto’s betrokken waren bij de achtervolging van een donkere auto en de arrestatie.

Volgens weggebruikers op de A2 en A9 zouden voor de arrestatie veel politiewagens met sirenes zijn gezien.

