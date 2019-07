Utrecht doet poging op Songfestival met mega-tent

Duncan Laurence op het podium in Tel Aviv nadat hij het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen. Ⓒ ANP KIPPA SANDER KONING

UTRECHT - Utrecht wil het Songfestival houden in een grote tent. De plafond van de Jaarbeurs, de beoogde locatie voor het internationale festijn, is niet hoog genoeg. Daarom wordt er op het parkeerterrein een zogenoemde Grand Arena opgebouwd, waarin 10.000 mensen passen. „De tent voldoet aan alle eisen van de NPO. Daarmee kunnen we Ahoy overtreffen”, aldus Jaarbeurs-directeur Jacqueline Bakker.