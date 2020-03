Jurassic Park blijft fantasie

Het celmateriaal is aangetroffen in de schedel van een Hypacrosaurus die in de jaren ’80 van de vorige eeuw is opgegraven in de VS. Onder de microscoop zagen de paleontologen onder meer een celkern en „langgerekte structuren” die op chromosomen leken. „Ik kon het niet geloven. Mijn hart stopte bijna met kloppen”, schreef onderzoeksleider Alida Bailleul in het persbericht waarin de ontdekking bekend werd gemaakt.

Scepsis

Er is echter twijfel. Chromosomen vergaan relatief snel. Het oudste intacte dna dat tot nu toe is gevonden, was van een paard dat zo’n 700.000 jaar geleden leefde in het westen van Canada. De oudste dna-resten, gevonden in een struisvogelei dat in Tanzania is opgegraven, waren ’slechts’ 3,8 miljoen jaar oud. De nieuwe ontdekking zou simpelweg té oud zijn om dna te kunnen bevatten, aldus paleontologen die op de ontdekking reageerden.

De sceptici vermoeden dat het gevonden fossiel ’vervuild’ was. Microben zouden zich in de loop der tijd aan de schedel hebben gehecht, waardoor het net lijkt alsof ze celmateriaal van de dinosaurus waren.