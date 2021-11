Dode man aangetroffen in Edam

De politie is zondagavond bezig geweest met onderzoek op de plaats waar de dode is gevonden. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er geen sprake is geweest van een misdrijf. De politie meldt verder dat de familie van het slachtoffer in kennis is gesteld.

Zie je het leven niet meer zitten? Of maak je je zorgen over een ander? Bel 0800-0113 of chat via 113.nl. Anoniem, gratis en 24/7.