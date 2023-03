Premium Het beste van De Telegraaf

’Tjeerd de Groot grootste campagneleider BBB’ Coalitiepartijen en ’linkse wolk’ likken hun wonden na afstraffing

Door Leon Brandsema en Mike Muller Kopieer naar clipboard

Het CDA likt de wonden. Ⓒ ANP / HH

Den Haag - Coalitiepartijen en de ’linkse wolk’ likken een dag na de electorale afstraffing in de Provinciale Statenverkiezingen hun wonden. Felicitaties zijn er voor Caroline van der Plas die met haar BBB in bijna alle provincies in één klap de grootste werd. Frustraties na die eclatante zege zijn er ook. CDA’er Derk Boswijk geeft coalitiegenoot D66 de zwarte piet. „Ik denk dat Tjeerd de Groot (D66) de grootste campagneleider van BBB is geweest”, sneert hij.