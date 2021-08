Evacués van militaire terreinen mogelijk naar Heumensoord

Defensie heeft de schietoefeningen in Zoutkamp en alle oefeningen op de legerplaats Harskamp vorige week stilgelegd toen de eerste mensen uit Afghanistan arriveerden. Volgens landmachtkolonel Piet Hagenaars waren militaire oefeningen ongewenst in de buurt van mensen die uit een oorlogssituatie komen. Met het COA is wel afgesproken dat de evacués zo snel mogelijk elders een plekje krijgen.

Op de uitgestrekte legerplaats Harskamp in de Veluwse bossen oefenen alle legeronderdelen. Defensie heeft de voorzieningen daar dringend nodig, aldus Hagenaars. Maandag is voorzichtig weer met oefenen begonnen, buiten gehoorafstand van de vluchtelingen.

Het Marine Etablissement Amsterdam is nog voor een klein deel in gebruik bij het leger, dat daar de werving en selectie van nieuwe militairen heeft ondergebracht. Ook die voorziening aan de Kattenburgerstraat in Amsterdam kan niet te lang buiten gebruik blijven. In Harskamp en Amsterdam zijn in totaal 1150 noodopvangplekken voor Afghaanse vluchtelingen.

Het is niet de bedoeling van het COA om de evacués, die rust nodig hebben, elke paar dagen naar een andere plek te verhuizen. Het COA wil de evacués na hun verplichte coronaquarantaine zoveel mogelijk naar een meer definitieve plek overbrengen, onder andere in asielzoekerscentra. Maar die zijn ook overvol. „We houden rekening met alle partijen”, aldus een woordvoerder van het COA.