Rutte: ’Dit is een daad van ongekende agressie’

Volgens Rutte blijft de Russische inval in Oekraïne niet zonder gevolgen. „De reactie zal heel stevig zijn, Nederland zal daaraan werken met bondgenoten.” De premier spreekt van een „daad van ongekende agressie.”

De premier zegt dat dit iets is ’waar iedereen voor vreesde, ondanks dat via de diplomatieke weg is geprobeerd het te voorkomen’. „Nederland veroordeelt in de allerscherpste bewoordingen de inval.”

Rutte zei ook dat er de komende tijd in Nederland meer verplaatsingen van militairen en materieel te zien zullen zijn. Dat heeft te maken met de afspraken die binnen de NAVO gemaakt zijn.

De meest betrokken ministers kwamen donderdagochtend voor spoedoverleg bijeen op het ministerie van Algemene Zaken. Rutte reageerde voor dat overleg ook al via Twitter. „Nederland veroordeelt de Russische aanval op Oekraïne ten scherpste”, liet de premier weten. Hij zegt in nauw contact te staan met de bondgenoten van de NAVO en de Europese Unie.

’Meest alomvattende sanctiepakket’

Europa moet overgaan tot het „meest alomvattende sanctiepakket” tegen Rusland, aldus minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Hij wil meer hulp vanuit Europa voor Oekraïne.

„We moeten in de volle breedte kijken hoe we Oekraïne kunnen steunen. We moeten met de Europese Unie kijken hoe we nog een veel breder economisch en humanitair pakket kunnen samenstellen, omdat dit natuurlijk niet in een aantal dagen of weken voorbij is”, zegt Hoekstra.

De Tweede Kamer debatteert later donderdag over de situatie in Oekraïne. De regeringspartijen pleiten voor nieuwe stappen tegen Rusland. VVD-fractieleider Sophie Hermans vindt dat er „stevige sancties” moeten komen. Ook CDA en CU willen nieuwe maatregelen tegen Moskou. „Deze daad van agressie is onverantwoord en onacceptabel en vraagt om een snel en eensgezind antwoord van Europa en de NAVO”, zegt CDA-Kamerlid Mulder.

Wie kiest voor oorlog in plaats van diplomatie moet dat met harde sancties voelen, zegt CU-Kamerlid Segers. Hij roept de EU en NAVO op tot een „onverzoenlijke houding” totdat Russische militairen zich terugtrekken. Vanuit de oppositie klinken vergelijkbare reacties.

De Europese Unie nam deze week al een sanctiepakket aan tegen Moskou nadat het twee afvallige regio’s in Oekraïne had erkend als onafhankelijke republieken.

Onacceptabel en illegaal

De Russische inval in Oekraine is „onacceptabel en illegaal”, zegt defensieminister Kajsa Ollongren. Oekraïne is „soeverein, democratisch en Europees”, zei de minister voorafgaand aan ingelast spoedoverleg. En alleen Rusland is volgens haar verantwoordelijk voor de oorlog daar.

Een deel van het kabinet bespreekt wat de gevolgen voor Rusland en de Russische president Vladimir Poetin moeten worden. Alles wat de Westerse wereld tot dusver heeft geprobeerd om Poetin te weerhouden van een aanval, heeft hij „aan zijn laars gelapt”, zegt Ollongren. „Maar hij zal hier de gevolgen van ondervinden.”

Nederland zal ook met NAVO-bondgenoten overleggen welke acties nu nodig zijn, aldus de minister.