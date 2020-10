Man bekent schuld in zaak dodentruck Essex

Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Media

LONDON - Een van de mannen die verdacht worden van de dood van 39 Vietnamese migranten die vorig jaar in een vrachtwagen in Engeland werden gevonden, heeft woensdag schuld bekend. De Brits-Roemeense 43-jarige Gheorghe Nica gaf in de rechtbank in Londen toe betrokken te zijn geweest bij het illegale transport.