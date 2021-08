Gert-Jan Segers haalt hard uit naar Sigrid Kaag

Segers doelt op een interview waarin Kaag aangaf ’in deze fase van de formatie’ geen trek te hebben in het voortzetten van het huidige kabinet. Niet VVD , maar CU wees ze aan als partij waartegen ze bezwaar heeft. Ze droeg het dossier medisch-ethisch aan als reden om CU te blokkeren. Kaag wil liever een vijfpartijenkabinet van VVD, D66, CDA, PvdA en GL. „Het roer moet om”, zei ze daarover. „Dat doe je met een andere samenstelling van het kabinet. Met andere keuzes en prioriteiten.”

Bij Segers zijn de uitspraken slecht gevallen. „Ik heb me altijd constructief opgesteld. Ik heb wel aangegeven: ik moet nodig zijn en gewenst.” Hij duwt de deur tot eventuele kabinetsdeelname nog niet definitief dicht, maar wil wel van VVD en D66 horen waarom ze hem na het interview van Kaag überhaupt hebben uitgenodigd voor een gesprek.

Daarmee staat de formatie opnieuw onder hoogspanning. Eerder gebeurde dat ook al vanweg ’verkennersgate’ en de’ functie elders’ voor CDA-Kamerlid Omtzigt.

Segers is dinsdag op bezoek bij informateur Hamer. Zij zoekt naar een manier om de formatie vlot te trekken. Dat doet ze met VVD en D66 aan haar zijde. In het Johan de Witthuis ontvangen ze achtereenvolgens CDA, het duo PvdA en GL en CU.

Het is de bedoeling dat VVD en D66 aan de andere partijen uitleggen waar ze deze zomer mee zijn bezig geweest. De liberale partijen schreven een stuk waarin bouwstenen worden omschreven voor een regeerakkoord. Het stuk moet andere partijen verleiden tot kabinetsdeelname.

Waar Segers aangeeft nog maar weinig trek te hebben tot verder praten, staan PvdA en GL juist te trappelen. Partijleiders Lilianne Ploumen en Jesse Klaver zien ’veel aanknopingspunten’ om ’echte gesprekken te gaan starten’, zegt Ploumen. „Er ligt een goede basis.”

De vraag is hoe Rutte en Kaag op de laatste ontwikkelingen zullen reageren. Ook het CDA speelt er een belangrijke rol in. VVD en CDA hebben steeds de neus opgehaald voor de Kaag-coalitie. Zij willen niet met twee linkse partijen in een kabinet, maar PvdA en GL weigeren nog steeds om elkaar los te laten. Een uitweg uit de impasse is nog steeds mijlen ver weg.

CDA-leider Wopke Hoekstra zei eerder op de dag nog steeds geen volmondig ’ja’ op de vraag of het CDA eigenlijk wel bereid is om in het kabinet te stappen. Wel geeft hij aan dat zijn partij er ’constructief’ in zit. Hoekstra: „Deze fase vraagt redelijkheid van eenieder.” Dat was voordat Segers zijn zegje had gedaan.

CDA-leider Hoekstra ziet in het formatiedocument „dingen die hem bevallen, maar ook dingen die hem niet bevallen.” Op de vraag of hij nog steeds wars is van zowel PvdA als GL in het kabinet, wilde hij niet ingaan. „Het is nu verder aan VVD en D66 om te bepalen hoe ze verder willen.”

Dat PvdA en GL samen verschijnen is door Hamer bedacht, laten ze aan De Telegraaf weten. Door andere betrokkenen is de schijn gewekt dat dit op verzoek was van PvdA en GL om uit te stralen dat ze samen optrekken. De twee linkse partijen betwisten dat. In de uitnodiging van Hamer werden ze als duo uitgenodigd. Daaraan hebben ze gehoor gegeven, zeggen ze.