Kabinetsformatie: klimmen partijen na zomerstop nu eindelijk uit hun schuttersputjes?

Hoekstra was met zijn partijgenoot Pieter Heerma op bezoek bij informateur Mariëtte Hamer. Zij zoekt dinsdag naar een manier om de formatie vlot te trekken. Dat doet ze met VVD en D66 aan haar zijde. In het Johan de Witthuis ontvangen ze achtereenvolgens CDA, het duo PvdA en GL en CU.

Het is de bedoeling dat VVD en D66 aan de andere partijen uitleggen waarmee ze deze zomer zijn bezig geweest. De liberale partijen schreven een stuk waarin bouwstenen worden omschreven voor een regeerakkoord. Het stuk moet andere partijen verleiden tot kabinetsdeelname.

CDA-leider Hoekstra ziet in het formatiedocument „dingen die hem bevallen, maar ook dingen die hem niet bevallen.” Op de vraag of hij nog steeds wars is van zowel PvdA als GL in het kabinet, wilde hij niet ingaan. „Het is nu verder aan VVD en D66 om te bepalen hoe ze verder willen.”

Bezwaren

Het is vooral de vraag of partijen na de zomerstop nu eindelijk eens uit hun schuttersputjes klimmen en over eerdere bezwaren heen stappen. Daar is vooralsnog nog geen zicht op, want VVD en CDA halen tot dusverre nog steeds de neus op voor de Kaag-coalitie met daarin zowel PvdA als GL. D66 ziet weinig in CU en PvdA en GL houden elkaars hand vast.

Wopke Hoekstra (CDA) arriveert voor een gesprek met informateur Mariette Hamer over de kabinetsformatie. Ⓒ ANP /HH

Dat PvdA en GL samen verschijnen is door Hamer bedacht, laten ze aan De Telegraaf weten. Door andere betrokkenen is de schijn gewekt dat dit op verzoek was van PvdA en GL om uit te stralen dat ze samen optrekken. De twee linkse partijen betwisten dat.

In de uitnodiging van Hamer werden ze als duo uitgenodigd. Daaraan hebben ze gehoor gegeven, zeggen ze. Het is de vraag of Hamer ze later deze week nog apart van elkaar uitnodigt. VVD en CDA vinden twee linkse partijen als kabinetspartners er eentje te veel.

De gesprekken van vandaag moeten meer licht schijnen op een uitweg uit de impasse. Rutte en Kaag zeiden maandag er ’goede moed’ in te hebben dat partijen er nu eindelijk snel uit willen komen.