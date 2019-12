Dieven nemen zeventig gedoneerde jassen mee in Hoorn

Bij de actie konden winterjassen, mutsen en sjaals geschonken worden, zodat mensen die daar geen geld voor hebben iets uit konden zoeken. De kledingstukken moesten door de donateurs aan een hek langs de Gedempte Turfhaven worden gehangen.

In slechts twaalf minuten tijd werden ongeveer zeventig jassen door drie mannen in een auto geladen, zo vertelt een omwonende aan het Noordhollands Dagblad. Initiatiefnemers Anneline Bruins Slot en Sandra Ooms konden hun ogen niet geloven toen ze bij het hek terugkeerden. „We zijn zo verdrietig en te verbijsterd dat bijna alles al is gestolen op het moment dat wij nog maar nét onze hielen gelicht hebben. We zijn vanmiddag drie uur bezig geweest om alle winterwaar op te hangen in plastic.”

Sandra had wel verwacht dat er iets gestolen zou worden toen ze even weg waren, zo vertelt ze aan NH Nieuws. „We zijn niet naïef, natuurlijk dachten we dat een aantal jassen wel onrechtmatig gepakt zouden worden. Maar niet bijna alles. En niet vrijwel meteen!”

Uiteindelijk hebben de twee de overgebleven jassen weggehaald en gedoneerd aan de Kinderkledingbank. Anneline en Sandra tonen zich ondanks hun verdriet strijdbaar. „We laten ons niet verslaan. We komen volgend jaar terug. Wellicht mogen we in een leeg winkelpand een pop-up store creëren. Een winkel met toezicht door vrijwilligers. Die open gaat en weer dicht.”

