Baby doodgeschoten door broertje (3) in Houston

Er waren meerdere volwassenen in de woning toen het rond 11.00 uur (lokale tijd) mis ging. De acht maanden oude baby is naar het ziekenhuis vervoerd, waar het kwam te overlijden aan de verwondingen. Het kindje was in de romp geraakt, zo meldt een politiechef.

„Ik wil graag dit moment aangrijpen om ouders en verzorgers er op te wijzen geen wapens binnen handbereik te hebben. Leg de wapens weg.” De politiechef vraagt ook te bidden voor de familie.

Wapen meegenomen naar ziekenhuis

Onderzoekers konden in eerste instantie niet het wapen vinden waarmee was geschoten. Later werd het teruggevonden in de auto waarmee het kindje naar het ziekenhuis was vervoerd.

Of er een aanklacht wordt gedaan is nog niet bekend, zo schrijft The Houston Chronicle.