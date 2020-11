Mysterieuze monoliet in woestijn Utah spontaan verdwenen

De metalen zuil van ongeveer 3,5 meter werd ontdekt door de bemanning van een helikopter die boven het gebied vloog. Niemand weet waar het object vandaan komt, of van wie het is. De bemanning van de helikopter speculeerde dat het misschien is achtergelaten door een kunstenaar of buitenaardse wezens.

De lokale autoriteiten zien het gevaarte als „privé-eigendom” en hebben het om die reden naar eigen zeggen niet verplaatst. „Bijna zo snel als hij verscheen, is hij nu verdwenen”, reageerde het lokale Departement van Publieke Veiligheid volgens The New York Times op het mysterie. „Ik kan alleen maar speculeren dat aliens hem hebben teruggenomen.”