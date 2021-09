TUI haalt laatste 150 Nederlanders terug van La Palma

De vulkaan Cumbre Vieja op het Canarische eiland is al ruim een week actief. „Om de veiligheid van onze vakantiegangers te garanderen”, aldus een woordvoerster van TUI, „hebben we afgelopen zaterdag de resterende Nederlandse reizigers per ferry naar het naastgelegen eiland Tenerife gebracht en aansluitend naar Nederland gevlogen.”

Het vliegveld La Palma Airport is zaterdag tijdelijk gesloten geweest omdat vulkaanas moest worden opgeruimd. Volgens de zegsvrouw bestond dat vermoeden al en is daarom gekozen voor de vlucht vanaf Tenerife.

„Er is een apart vliegtuig gestuurd om onze reizigers, alsook de reizigers van TUI België, op te halen. Zij zijn zaterdagavond naar Amsterdam en Brussel gevlogen.” Voorlopig gaan tot en met 5 oktober geen vluchten van TUI naar het eiland, zegt de woordvoerster. Het vliegveld op La Palma kon zondag weer in gebruik worden genomen.

Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen, maar honderden gebouwen zijn verwoest. Duizenden mensen zijn geëvacueerd.