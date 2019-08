Elisa van der Meijden gaat door met het circus

Van Haags ’paardenmeisje’ tot wereldburger. Elisa van der Meijden volgde steeds haar eigen route op weg naar geluk en succes. Ⓒ Amaury Miller

De lokroep van het circus is onweerstaanbaar voor Elisa van der Meijden. Stapje voor stapje treedt ze in de voetsporen van haar vader en moeder, theater- en circusproducenten Henk van der Meijden en Monica Strotmann. „Die verbondenheid van artiesten, je vormt altijd een familie. Het circus is magie.”