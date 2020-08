Weer tieners opgepakt voor branden Zutphen

In de wijk Leesten gingen in de nacht van zaterdag op zondag in twintig minuten tijd een motor, een fiets en drie vuilcontainers in vlammen op. Het vuur beschadigde ook twee schuurtjes en bomen. Op camerabeelden was een groepje jongeren te zien dat rond 06.00 uur zondagochtend door de wijk liep. Ook waren er veel tips en informatie van buurtbewoners.

De politie denkt nu alle verdachten te hebben gevonden.