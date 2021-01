Twee militairen gewond na explosie vuilniszak kazerne Assen

Het incident gebeurde woensdagavond op een slaapkamer van de opleiding voor militairen, de School Noord. Volgens een woordvoerder van de marechaussee gooide een militair een vuilniszak in de kamer. Een andere militair gooide de zak terug en toen ontplofte die.

Beide militairen liepen door de hevige knal schade aan het gehoor op. Ze zijn behandeld en maken het naar omstandigheden goed.

Onderzoek naar ontploffing

De marechaussee onderzoekt hoe de vuilniszak kon ontploffen. Of er een explosief in de zak zat, is volgens een woordvoerder nog niet duidelijk. ,,Dat zijn we aan het onderzoeken. Het kan ook zijn dat materiaal in de zak zich vermengd heeft en dat dat tot de ontploffing leidde.”