Aantal asielaanvragen in EU voor het eerst sinds 2015 gestegen

Het aantal asielaanvragen steeg met 13 procent. Ⓒ ANP

VALLETTA - Het aantal asielaanvragen in de EU, Noorwegen en Zwitserland is vorig jaar voor het eerst sinds 2015 gestegen. Er werden ruim 714.000 aanvragen geregistreerd, 13 procent meer dan in 2018, blijkt uit cijfers van het Europese asielagentschap EASO.