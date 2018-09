De slag om De Kuip

Rotterdam, 21 februari 2016. Het Feyenoordlegioen laat zijn spierballen zien. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Roda JC verzamelen meer dan drieduizend Feyenoord-supporters zich met verhuisdozen voor het Maasgebouw, de plek waar het bestuur van Feyenoord zetelt. Ze eisen, naar eigen zeggen op ’ludieke wijze’, het vertrek van het in hun ogen leugenachtige bestuur.

De aanwezige politieagenten houden hun adem in. De mars roept bij de ordehandhavers spookbeelden op van de in 2011 vreselijk uit de hand gelopen rellen voor het Maasgebouw. De supporters verlangden ook toen het hoofd van Feyenoorddirecteur Eric Gudde. Alleen met getrokken pistolen wisten agenten de bestorming van het Maasgebouw destijds af te wenden.

Dat wil de politie ten koste van alles voorkomen en grijpt keihard in. 326 supporters worden aangehouden, achteraf bezien was daar geen goede reden voor. De Nationale Ombudsman berispt de autoriteiten: „Dit mag niet meer gebeuren.”

Nachtmerrie

De harde reactie van de politie tekent de vrees voor het legioen. Niet alleen rivaliserende voetbalteams die De Kuip bezoeken duchten de twaalfde man van Feyenoord. Het legioen op tilt is ook de nachtmerrie van de burgemeester van Rotterdam. Aboutaleb wil dan ook de kou uit de lucht halen.

Om de plooien tussen de club en de fanatieke aanhang glad te strijken, houdt de burgemeester op 24 oktober 2016 onder de noemer ’Stuurgroep op de Stip’ een speciaal overleg. Aanwezig zijn behalve de burgemeester ook politie, justitie, de Feyenoorddirectie en een afvaardiging van het Feyenoordlegioen. Locatie is de tweede etage van het Maasgebouw, waar de directie van de club van Rotterdam-Zuid zetelt.

Snel lopen de emoties hoog op. „Meneer Gudde”, schalt het door de zaal. „Feyenoord is mijn leven en het heeft me nu bijna mijn leven gekost! Imbeciel!” De uitbarsting is van de 46-jarige Jan de Knecht, een van de leden van de oude harde kern. Volgens De Knecht maakt Gudde zich schuldig aan leugens. Politiebronnen en gemeenteraadsleden noemen de groep rond De Knecht „invloedrijk, betrokken bij de club en over het algemeen goed geïnformeerd”. De fanatieke aanhang van Feyenoord bestaat uit ongeveer 6000 man, zo’n 20% van de fanbase van 30.000 seizoenkaarthouders.

Aboutaleb sust de uitbarsting van De Knecht. Daarna geeft hij alle betrokkenen een verbale oorvijg. „Wij hebben last van gedonder met supporters omdat het niet goed zit in de Feyenoordfamilie.” De woorden van de burgemeester zijn duidelijk, het moet afgelopen zijn met het gesodemieter. Er móet eenheid zijn binnen Feyenoord. Aboutaleb: „Met de bouw van een nieuw stadion wacht Feyenoord een immense opdracht. Het is dan alle hens aan dek.”

Aboutaleb heeft recht van spreken. Voor ’Feyenoord City’, het prestigieuze megaproject dat draait om de bouw van een nieuw stadion en een immense gebiedsontwikkeling, moet de gemeente Rotterdam diep in de buidel tasten. Zo wil Feyenoord dat de gemeente 60 miljoen euro bijdraagt aan het beschikbaar maken van bouwgrond. Het verbeteren van de bereikbaarheid van het stadiongebied kost de stad 35 miljoen. Daarbovenop moet er ook nog eens 40 miljoen euro gemeenschapsgeld op tafel gelegd worden zodat de gemeente aandeelhouder wordt van het nieuwe stadion. Het minste dat Feyenoord voor die 135 miljoen terug mag doen, vindt althans de burgemeester, is de dreiging van supportersgeweld de kop indrukken: „Treuzel niet langer!”

Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Juist het Feyenoord City-project is olie op het vuur in de stammenstrijd tussen bestuur en aanhang. De klacht van de harde kern is eenvoudig: het clubbestuur wil koste wat het kost een nieuw stadion. Een plan B, voor als Feyenoord City onverhoopt de soep indraait, bestaat niet. Het ’aan tunnelvisie lijdende bestuur’ zou alles en iedereen manipuleren; alles om ervoor te zorgen dat het nieuwe stadion er komt.

Zo ontstond er vorige week commotie over een enquête op grond waarvan de clubleiding stelt dat maar liefst 83% van de fans wil verhuizen naar een nieuw stadion. Een opvallende uitslag, want een oudere peiling van het tv-programma EenVandaag liet juist zien dat 82% van het legioen in De Kuip wil blijven. Hoe dat kan? De sportconsultant Eva Gerritse van onderzoeksbureau Blauw Research, dat eerder onderzoek deed naar het Feyenoordlegioen, legt dat desgevraagd uit: in tegenstelling tot EenVandaag heeft Feyenoord nooit expliciet de keuze voorgelegd tussen een nieuw stadion of een verbouwing van De Kuip.

Het is ook een duivels dilemma. Zoals de kaarten nu liggen is een keuze tussen De Kuip en een nieuw stadion voor de fanatieke aanhang onbespreekbaar. De harde kern vindt dat de clubleiding onvoldoende aantoont dat Feyenoord meer geld kan besteden aan goede spelers als de club verhuist. Nee, voor het legioen is Feyenoord een religie en De Kuip hun kerk. En die kerk wordt niet zonder slag of stoot verlaten.

Het legioen laat het stadion kolken en koken en bezorgt daarmee teams uit heel Europa ’Kuipvrees’. Die intimiderende sfeer wordt met name veroorzaakt door de vakken W, X, Y en Z, waar de harde kern heer en meester is. De vakken staan bekend om indrukwekkende ’sfeeracties’ met fakkels, vlaggen en mega-spandoeken.

Inktzwart

Die roemruchte Feyenoordsfeer kent ook een inktzwarte kant. Een kant die de clubdirectie en autoriteiten graag het stadion uit zien verdwijnen. Dat blijkt onder meer uit een rapport van het landelijk Auditteam Voetbalvandalisme, in 2011 ingesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Achter een van de doelen heeft Feyenoord ’een autoriteitsprobleem’, schrijven de onderzoekers. „Feyenoord is in dit deel van het stadion geen baas in eigen huis. Slechts met ondersteuning van de politie is het mogelijk om in dit deel van het stadion te interveniëren.” Hoe actueel dit probleem nog is, blijkt ook weer dit seizoen. De directie besluit dat tijdens Europese wedstrijden onder meer de vakken S, W, X, Y en Z gesloten blijven voor publiek.

Ook buiten het stadion moet de bezem erdoor. Als Feyenoord thuis speelt, verzamelen veel fans zich vanouds op het nabijgelegen sportcomplex Varkenoord, onder meer thuisbasis van de amateurtak van Feyenoord. De soms liederlijke taferelen van drinkende en drugsgebruikende fans zijn de club een doorn in het oog.

Die wetteloosheid maakt het idee om De Kuip te verlaten begrijpelijk. Met overzichtelijke in- en uitgangen, biometrische toegangscontrole en hypermoderne bewakingscamera’s kan de clubleiding in en rondom het nieuwe stadion de macht teruggrijpen.

De club ziet liever dat de fans hun geld straks uitgeven in horecazaken in een goed te beheersen omgeving rond het nieuwe stadion. Bijvoorbeeld door ’Feyenoordbier’ te drinken in een speciale brouwerij die straks wordt ondergebracht in de verlaten Kuip. Of supporters eten straks een ’Feyenoordburger’ in een van de vele restaurants op ’de Strip’, de nieuwe promenade tussen het toekomstige stadion en de oude Kuip.

En Feyenoord wil zich richten „op het aantrekken van een fundamenteel ander publiek”, zoals de onderzoekers dat al in 2011 beschreven. De fanatieke aanhang heeft het smalend over ’bioscooppubliek’. Met deze dure plannen loochent Feyenoord volgens hen het imago van volksclub.

Stoeltjes

De stammenstrijd is zichtbaar in De Kuip. Het is een strijd tussen de rode zetels en de blauwe stoeltjes. De ruim 51.000 zitplaatsen in De Kuip hebben twee kleuren. Het overgrote deel is blauw. Dat is de plek voor de fans waaraan Feyenoord het imago van rauwe volksclub dankt. Op de Maastribune zijn de stoelen rood. Hier zitten bestuursleden, geldschieters en Rotterdamse notabelen. Kortom: de bobo’s.

Feyenoordfan Roeland van Meerveld verhuist in 2013 van zo’n blauw stoeltje naar een rode. Een zeldzaam privilege dat hij te danken heeft aan zijn nieuwe functie als voorzitter van Stichting Het Legioen, de organisatie die de seizoenkaarthouders vertegenwoordigt. Vlak voordat de Utrechtse accountant Van Meerveld zich voor de eerste keer in een rode zetel op de Maastribune laat zakken, wordt hij in het Maasgebouw begroet door Mark Koevermans, oud-tennisser en tegenwoordig commercieel directeur van Feyenoord. „Nú behoor je eindelijk tot de Feyenoordfamilie!”, zegt Koevermans.

De anekdote legt twee gevoelige zaken bloot. Namelijk: wat is precies de Feyenoordfamilie? En wie horen er bij? Gerard Hoetmer, voorzitter van Feyenoord, omschrijft het als volgt: „Je hebt naaste familie en je hebt verre familie. De naaste familie stuurt alles aan zoals het moet. En die krijgen informatie van de verre familie, omdat een bestuur nou eenmaal niet kan bestaan uit 30.000 man.”

Deze opmerking steekt Wim van Merkensteijn. Hij vertegenwoordigt de ruim 17.000 leden van de supportersvereniging FSV van Feyenoord. „Dat onderscheid zou niet gemaakt moeten worden”, zegt Van Merkensteijn. „Uiteindelijk is die club er voor ons, de supporters, en niet andersom.”

De supporters krijgen steun van oud-Feyenoordvoorzitter Jorien van den Herik. Hij vindt dat het huidige Feyenoordbestuur te weinig blijk geeft van een rood-wit hart en vooral ’een gevestigde generatie vertegenwoordigt uit de projectontwikkeling en bouwwereld’. Van den Herik: „Er is bij diegenen nauwelijks sprake van enige bijdrage in het verleden aan het welzijn van Feyenoord.” Over het vastgoedavontuur van Feyenoord is de oud-voorzitter kort: „Een voetbalclub moet voetballen.”

Afgelopen woensdag werden de plannen voor Feyenoord City gepresenteerd. Iedereen die maar iets met het plan te maken heeft, was aanwezig. Maar supporters? Die waren er niet.

Feyenoordvoorzitter Gerard Hoetmer wuift de bezwaren weg: „Er zullen altijd mensen tegen een nieuw stadion zijn. Er is, denk ik, eenheid binnen de Feyenoordfamilie.”

De Rotterdamse politiek ziet dat anders. De meerderheid van de raadsleden maakt zich ernstige zorgen. „Zeven wedstrijden op rij verliezen en de pleuris breekt uit. Dat kan nog steeds”, zegt Lars Sörensen van Leefbaar Rotterdam.

„Ik weet niet of een meerderheid van de supporters Feyenoord City wel steunt”, zegt Jos Verveen van coalitiepartij D66. „Je kunt op zijn best zeggen dat de supporters verdeeld zijn.” Over de harde kern zegt hij: „Naarmate de betrokkenheid van de fans groter is, hebben ze ook meer kritische vragen. Bij het eerder door de gemeenteraad getorpedeerde nieuwbouwplan HNS waren ze ook zeer kritisch. En dat bleek terecht te zijn.”

De komende maanden buigt de gemeenteraad zich over Feyenoord City. De steun van de raad is cruciaal voor het plan. Wat de fanatieke aanhang ondertussen gaat doen, weet niemand.

Voor dit verhaal is gesproken met meer dan 30 betrokkenen. Feyenoorddirecteur Eric Gudde wilde ondanks herhaalde verzoeken niet meewerken. Zijn woordvoerder Raymond Salomon mailt: „Er is en blijft een minderheid onder de aanhang van Feyenoord die, op het absurde af, alles bekritiseert dat vanuit de leiding van Feyenoord komt. Deze minderheid ontleent daaraan voor een belangrijk deel haar bestaansrecht en bestookt de leiding van Feyenoord al jaren, ongeacht welke personen er in de leiding zitting hebben.”