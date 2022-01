Man (22) omgekomen bij steekpartij Almelo, 21-jarige vrouw gewond

Tennis

Politie gebruikt pepperspray op groep fans bij rechtszaak Novak Djokovic

Tennisser Novak Djokovic werd maandag in het gelijkgesteld door de Australische rechtbank, maar dat betekent niet dat de rust in Australië is wedergekeerd. Kort na de uitspraak van de rechter was het al onrustig bij de rechtbank en greep de politie in.