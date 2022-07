Nederlandse toeristen misdragen zich in Slowakije

Dat melden Slowaakse media. Een van de verdachten zou eerder al zijn aangehouden nadat hij had ingebroken op het terrein van een lokaal vliegveld. Opmerkelijk is dat de Nederlanders , die uit Overijssel komen, meerdere van hun acties hebben vastgelegd en op sociale media hebben geplaatst, openlijk met kenteken en leden van de groep goed zichtbaar. Volgens hun Instagram-account behoren ze tot een gezelschap dat deelnam aan de vanuit Nederland georganiseerde Carbage Run 2022, een rally naar Oost-Europa met oude auto’s, waar meerdere teams aan meededen deze maand. ’Volg hier zes kameraden die proberen het Oostblok te bereiken met twee oude barrels’, schrijven ze er zelf over.

De misdragingen hadden plaats na afloop van de rally, toen de groep langer en op eigen houtje in Oost-Europa bleef.

Betonnen blokken

De politie in Slowakije doet vooral onderzoek nadat ze betonnen blokken voor een brug hadden verwijderd. De loodzware blokken moesten voorkomen dat automobilisten de brug overgingen, omdat die op instorten zou staan en binnenkort wordt gesloopt. Op een filmpje dat de toeristen hebben geplaatst, is te zien dat een van de blokken met behulp van een stalen ketting omver wordt getrokken. ’Hoppatee, weg met die wegblokkades’, wordt op Instagram erbij vermeld.

Veel onwetende andere bestuurders zijn in gevaar gekomen doordat ze dachten dat de overspanning gewoon toegankelijk was, zo meldt het lokale medium Korzár. De brug ligt in het dorp Herľany, vlakbij het oostelijk gelegen Košice, na Bratislava de grootste stad van Slowakije. De autoriteiten gaven aan dat het incident bij de brug niet het enige was waarvan de groep wordt verdacht.

Woedend

De burgemeester van Herľany, Slavomír Rusnák, is woedend over het gedrag van de Nederlanders. „Ik kon mijn ogen niet geloven, het is onaanvaardbaar. Ze misdroegen zich ook in verschillende etablissementen. Ik vraag me af wat er zou gebeuren als een Slowaak dit in Nederland zou doen.”

De politie laat weten beide incidenten te onderzoeken, maar de kans dat de verdachten nog worden gevonden lijkt klein. Op Instagram meldden ze donderdag dat ze Oost-Europa al hebben verlaten. „Wat een geweldig avontuur was dit”, is te lezen. „Elke dag kilometers vreten, dom lullen en bovenal genieten. We zijn onderweg naar huis vanuit Roemenië en verwachten vrijdag weer thuis te zijn.” Op een opmerking die een volger maakt over hun misdragingen reageren ze lacherig.

Streng toezicht

Bram Eigenraam van Crum Eventravel, dat de Carbage Run van 4 tot en met 8 juli organiseerde, is bepaald niet blij als hij hoort wat er is gebeurd. „Ik wist hier niks van. Het is blijkbaar wel gebeurd na afloop van het event. Wij houden zeer streng toezicht op wat er gebeurt, elke avond ook, met beveiligers zelfs. Juist om problemen te voorkomen. Dit gedrag tolereren wij absoluut niet, dus ik ga het wel uitzoeken. Het is alleen lastig voor ons omdat we mensen natuurlijk niet in de gaten kunnen houden als ze na afloop van het evenement zelf doorreizen. Maar wie zich tijdens de rally misdraagt, komt bij ons meteen op een zwarte lijst. Het incident op het vliegveld was bij ons bekend, dat onderzoek is afgerond door de politie en de dader kwam weer op vrije voeten. Hij komt er bij de Carbage Run nooit meer in.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt bekend te zijn met de eerdere arrestatie van een Nederlander na de inbraak op het terrein van een lokaal vliegveld. Er is bij het ministerie geen verzoek om consulaire bijstand binnengekomen.