Douane Rotterdamse haven

Onderzoeksbureau KPMG schetst in het onderzoek naar corruptie in de Rotterdamse haven hoe de douane te weinig is doordrongen van de risico’s. Douaniers zijn populaire onderwerpen van omkoping door zware criminelen, omdat zij kunnen helpen illegale ladingen binnen te halen. In de haven speelden de afgelopen jaren dan ook meerdere corruptieschandalen.

Toch mankeert er nog het nodige aan de corruptie-aanpak van de douane ter plekke, blijkt uit het onderzoek. Die is bijvoorbeeld veel te algemeen, concludeert KPMG. Er is geen specifiek anti-corruptiebeleid voor de risicovolle Rotterdamse haven, en pas sinds kort worden er trainingen op dat vlak gegeven.

De douane richt zich daarnaast volgens KPMG te veel op medewerkers die functies hebben met een hoger corruptierisico. Die zijn dan wel het meest interessant voor criminelen, maar ook andere medewerkers beschikken over gevoelige informatie voor hen.

Een ander probleem is de screening van werknemers, die volgens het onderzoek ’beperkt’ is. Vaak gaat het erom dat medewerkers bij aantreden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten inleveren. Maar de meeste medewerkers worden alleen op dat moment tegen het licht gehouden, terwijl ze ook tijdens hun loopbaan bij de douane gevoelig kunnen worden voor criminelen.

Het onderzoek laat ook zien hoe criminelen toenadering zoeken tot douaniers, al gebeurt het soms ook andersom. De contacten worden vaak gelegd vanuit ’bestaande sociale netwerken’, vaak worden de douaniers verleid met geld. Maar soms worden ze ook bedreigd, afgeperst of op een andere manier onder druk gezet. Het onderzoek laat ook zien dat het criminelen in sommige gevallen zelf is gelukt om de opleiding te doorlopen en carrière bij de douane te maken.

Werk aan de winkel

De douane erkent in een reactie ’niet voldoende ingericht’ te zijn tegen criminelen. „Dit betekent dat er voor de douane werk aan de winkel is”, zegt Nanette van Schelven, directeur-generaal douane, die een betere corruptie-aanpak ’noodzakelijk en urgent’ noemt. „Daar gaan we mee aan de slag.” Van Schelven wil werken aan een ’meerjarenplan’ voor de hele douane, niet alleen in de Rotterdamse haven.

Nieuw onderzoek

Het onderzoek van KPMG volgt na een eerdere mislukte poging van wetenschappers. Zij staakten hun onderzoek naar corruptie in de douane omdat meerdere partijen niet mee wilden werken, tot ontsteltenis van de Tweede Kamer.