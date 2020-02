Stroom keert terug op Curaçao

Overzicht van Willemstad vanaf The Plaza, op de voorgrond Fort Amsterdam. Ⓒ ANP

WILLEMSTAD - Op Curaçao is dinsdagmiddag (lokale tijd) in verschillende wijken de stroom weer teruggekeerd, nadat die ’s ochtends was uitgevallen. Dat heeft de directeur van elektriciteitsbedrijf Aqualectra laten weten.