Dode en gewonden bij schietpartij New York

Verschillende media melden dat de schutter nog voortvluchtig is. Over het motief is nog niets bekend. Tussen al het kapotgeschoten glaswerk en ander puin vonden rechercheurs het wapen waarmee de aanslag gepleegd zou zijn. Een 66-jarige bezoeker overleefde de schietpartij. „Ik hoorde schoten en dook meteen naar de grond”, zegt de man. „Toen ik na de schietpartij mijn hoofd omhoog stak, was het een grote chaos.”

Bill de Blasio, burgemeester van New York, betuigde zijn steun via Twitter. „We hebben in Brownsville een verschrikkelijke schietpartij gehad die een vredig buurtevenement verstoorde. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers. We gaan er alles aan doen om deze gemeenschap veilig te houden en wapens van onze straten te weren.”