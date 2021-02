Amerikaanse sancties tegen legerleiders Myanmar

Voor de vijfde dag op rij werd woensdag in meerdere steden geprotesteerd tegen de militaire junta. Ⓒ ANP / HH

WASHINGTON - De Verenigde Staten voeren nieuwe sancties in tegen de legerleiders die vorige week een staatsgreep pleegden in Myanmar. Hun zakelijke belangen in de VS worden bevroren, evenals 1 miljard dollar aan Myanmarese overheidstegoeden in de VS. Ook familieleden van de coupplegers vallen onder de strafmaatregelen, die later deze week van kracht worden.